Во Львове вспыхнул пожар в Sport Life: фото, видео
Пожар в Sport Life / Вероника Климская / 24 канал
Во Львове в воскресенье, 21 марта, вспыхнул пожар в Sport Life. Работников и посетителей эвакуировали с места происшествия.
Источник:24 канал
По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Оно привело к тому, что загорелась вывеска заведения.
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На место происшествия сразу прибыли 2 пожарные бригады. Магазин "АТБ" и ресторан по соседству со Sport Life временно закрыли.
По состоянию на 21:25 огонь удалось потушить. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.
Пожар в Sport Life: смотрите видео
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