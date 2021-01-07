Рождество в Гаю: во Львове встретили праздник по всем украинским традициям
Во Львове встретили главный христианский праздник. Традиционно веселые забавы на Рождество устроили в Шевченковском гаю.
Приобщиться к традиционным весельям пришли не только львовяне, но и туристы из других городов Украины и даже из-за границы. Подробнее – в материале 24 канала.
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Окунуться в атмосферу Рождества
Аутентичный ансамбль "Коралі" уже традиционно вблизи одной из хижин в Шевченковском гаю разучивал с гостями колядки. Слова легкие, а пританцовывая, еще и согреться можно.
На этот раз изучила бойковскую колядку ватага колядников с:
- Кривого Рога;
- Запорожья;
- Киева;
- Львова.
И, по обычаю, на пороге дома спрашивали у хозяев разрешения зайти и спеть. Начали только после того, как звездарь появился в доме и все колядники были на месте.
Как во Львове праздновали Рождество / Скриншот с видео
Воссоздание традиций в Шевченковском гаю
Шевченковский гай во Львове – место, где из года в год воспроизводят традиции на Рождество. Для праздничной атмосферы там установили живую шопку. К фигурам вертепа добавили барашков, которые живут в музее.
Живая шопка в Шевченковском гаю / Скриншот с видео
Колядки и праздничное настроение понравилось всем, кто пришел туда. Большинство гостей праздника задолго планировало встретить Рождество именно во Львове. Прибавила настроения и погода – город припорошил сказочный лапатый снег.
Праздник одного дня
Празднование в этом году назвали безопасным Рождеством. Отмечают только 7 января вместо привычных трех дней, ведь дальше – усиление карантина.
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