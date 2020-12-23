Заседание Львовского городского совета началось 23 декабря в 10:00. На нем депутаты мэрии должны избрать нового секретаря, глав депутатских комиссий и создать комиссию для выработки нового регламента совета.

Заседание мэрии переносили несколько раз из-за того, что мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусом. Однако после того, как мэр таки получил отрицательный ПЦР-тест проведение заседания ЛГС стало возможным, сообщает 24 канал.

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Как началось заседание Львовского горсовета

Заседание ЛГС началось с передачи Вифлеемского огня мира депутатам мэрии от пластунов.

После этого мэр рассказал, что в секретариат ЛГС поступили заявления о создании во Львовском городском совете 8 созыва таких депутатских фракций:

"Европейская солидарность" в составе 26 депутатов. Главой фракции стал Петр Адамык, а его заместителями – Сергей Ивах и Елена Пасевич.

"Самопомич" в составе 17 депутатов. Главой фракции стала Виктория Довжик, а ее заместителем – Юрий Мельник.

"Голос" в составе 8 депутатов. Главой фракции стал Виталий Проц, а его заместителем – Андрей Курочка.

"Варта" в составе 7 депутатов. Главой фракции стал Юрий Мартынюк, а его заместителем – Игорь Зинкевич.

"Свобода" в составе 6 депутатов. Главой фракции стал Руслан Кошулинский, а его заместителем – Андриан Гутник.

Участниками счетной комиссии стали Петр Адамык, Евгений Бойко и Валерий Яремчук.

Кого избрали секретарем Львовского горсовета

Садовый рассказал, что он публично предложил, фракции "Европейская солидарность" выбрать кандидатов на должность секретаря ЛГС. "ЕС" избрала своим кандидатом Маркиана Лопачака от "Свободы". Городской глава его кандидатуру поддержал.

Депутаты тайно проголосовали и Маркиян Лопачак стал секретарем Львовского горсовета.



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