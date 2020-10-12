В 2020 году город выделил 80 миллионов гривен на восстановление львовских парков. Больше всего ремонтных работ проводили в Замарстыновском и парке имени Иоанна Павла II.

На территории Львова расположены 33 парка и 108 скверов, общая площадь которых составляет более 800 гектаров. В 2020 году активнее всего реконструировали 8 парков. Об этом сообщила пресслужба Львовского горсовета.

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Львов поддерживает мировой тренд на озеленение городов

Заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач рассказал, что озеленение городов – это настоящий тренд в мире, поэтому Львов, в котором 800 гектаров парков, "просто не может его не поддержать".

Львов стал первым в Украине городом, где разработали план мероприятий "Зеленый город". Это такое себе видение на 10 – 15 лет как последовательно, не хаотично, а шаг за шагом делать наш город более зеленым, экологичным, более комфортным для львовян,

– добавил Зубач.

Какие работы проводили во львовских парках в 2020 году

Директор ЛКП "Зеленый Львов" Владимир Данилюк рассказал, что работы в этом году активно проводили в 8 парках. В целом предприятие обслуживает 25 львовских парков.

"Больше всего работы проводились в Замарстыновском парке и Парке имени Ивана Павла II. Только на парк "Замарстыновський" было выделено 3 миллиона гривен. За эти средства сделали канализование и освещение", – отметил Данилюк.

Замарстыновский парк

В Замарстыновском парке обустроили центральную аллею, установили мусорники и лавочки и засеяли газоны. Сейчас в этом парке обустраивают детскую площадку и амфитеатр.



В 2020 году в Замарстыновском парке проводили больше всего ремонтных работ / Фото 032.ua

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Парк Иоанна Павла II

В свою очередь, в парке Иоанна Павла II выложили брусчаткой широкую аллею. Вскоре здесь также появятся 96 антивандальных скамеек и современные фонари.

"Ореховая роща" и "Песковые озера"

В парке Песковые озера для безопасности львовян установили новые перила. А в "Ореховом гаю" работники "Зеленого Львова" в 2020 году проложат прогулочную аллею и установят фонари.

Интересно! Львов стал первым в Украине городом, где разработали Green Action Plan. Городские власти планируют создать "зеленый коридор" длиной в 7 километров – непрерывный пешеходно-велосипедный маршрут от Сыхова до центра города.

Лычаковский парк

В Лычаковском парке вскоре обустроят современную детскую площадку на 1000 квадратных метров. По проекту, площадка будет иметь вид дракона. Там разместят пеньки для бега, песочницу, валуны для прыжков, канатную дорогу и другие развлечения для детей. Всего на площадке установят 21 игровой элемент.



В Лычаковском парке установят современную детплощадку, которая будет напоминать дракона / Фото с фейсбук страницы Любомира Зубача

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Стрыйский парк

В течение 2018 – 2020 годов львовская власть выделила более 6,5 миллиона гривен на восстановление и развитие Стрыйского парка. За эти деньги приобрели технику для ухода за парком, отремонтировали освещение части аллей и начали капремонт хозяйственной постройки.

Мы огородили большую часть стихийных автозаездов на территорию парка, отреставрировали смотровую площадку и старые скамейки и добавили 30 новых. Возобновили работу каскада ручьев, который не работал 25 лет, провели текущий ремонт лестницы со стороны улицы Ивана Франко. Чтобы в парке было чисто, установили большое количество урн для мусора. Благодаря специальной системе увлажнения, мы фактически реанимировали украшение парка — оранжерею,

– рассказала исполняющая обязанности директора Стрыйского парка Елена Мазурик.



Благодаря специальной системе увлажнения в Стрыйском парке реанимировали оранжерею / Фото 24 канал

Также в Стрыйском парке обустроят дорожки с мягким покрытием. Они несколько сложнее в уходе, чем обычные. Однако новые дорожки будут гораздо полезнее для бегунов – бег по мягкому покрытию не повреждает мышцы.

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Вознесение

Парк "Вознесение" - это самый большой парк Львова. Его площадь составляет более 150 гектаров. Этот парк является объектом природоохранного фонда, а его часть даже находится под защитой ЮНЕСКО.



Парк "Вознесение" - это самый большой парк Львова / Фото "твой город"

В парке "Вознесение" установили ночное освещение, системы видеонаблюдения, беседки для пикников возле Лесного озера, детские и спортивные площадки. Также обустроили деревянную лестницу для подъема на смотровые площадки и положили брусчатку на дорожку, которая соединяет парк с несколькими микрорайонами.