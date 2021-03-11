Во Львове выделят 18 миллионов гривен на дополнительные кровати для больных COVID-19
На заседании сессии Львовского горсовета 11 марта внесли изменения в бюджет Львовской ГТО. В частности, на обустройство дополнительных коек для больных на коронавирус планируют выделить 18 миллионов гривен.
Источник:Львовский горсовет
Дополнительные кровати будут обустраивать в 8 городской клинической больнице и Больнице скорой помощи. Поэтому деньги направят именно туда.
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Во Львове увеличат резерв коек для больных COVID-19
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе будут увеличивать количество резервных коек для больных коронавирусом. Для этого из бюджета Львовской ГТО выделят 18 миллионов гривен.
Эти средства мы будем перебрасывать на наши две базовые больницы – это больница скорой помощи и 8 больница. Соответственно поручаем исполнительному комитету, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, принимать решение о распределении этих средств,
– подчеркнул городской голова.
Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове
- Всего во Львовской области с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 84,33 тысячи человек.
- 2352 пациентов умерли от осложнений болезни, а более 72 тысяч больных выздоровели.
- Во Львове коронавирус подтвердили в более 40,6 тысячи человек.
- Более 34,9 тысячи пациентов выздоровели, а 1092 – умерли.
- Во Львовской области 10 марта коронавирус подтвердили в 600 человек, среди которых 298 львовян.
- Во Львове продолжается вакцинация медиков, которые лечат больных коронавирусом. Прививку врачам проводят члены мобильной бригады 2 городской поликлиники, которые прошли соответствующее обучение в Киеве.
Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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