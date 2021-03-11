На заседании сессии Львовского горсовета 11 марта внесли изменения в бюджет Львовской ГТО. В частности, на обустройство дополнительных коек для больных на коронавирус планируют выделить 18 миллионов гривен.

Дополнительные кровати будут обустраивать в 8 городской клинической больнице и Больнице скорой помощи. Поэтому деньги направят именно туда.

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Во Львове увеличат резерв коек для больных COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе будут увеличивать количество резервных коек для больных коронавирусом. Для этого из бюджета Львовской ГТО выделят 18 миллионов гривен.

Эти средства мы будем перебрасывать на наши две базовые больницы – это больница скорой помощи и 8 больница. Соответственно поручаем исполнительному комитету, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, принимать решение о распределении этих средств,

– подчеркнул городской голова.

Обратите внимание! В 8 городской клинической больнице и больнице скорой помощи планируют обустроить 700 коек для больных коронавирусом. Так, количество койкомест вырастет с 1,3 тысячи до 2 тысяч.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Всего во Львовской области с начала пандемии коронавирус подтвердили в более 84,33 тысячи человек.

2352 пациентов умерли от осложнений болезни, а более 72 тысяч больных выздоровели.

Во Львове коронавирус подтвердили в более 40,6 тысячи человек.

Более 34,9 тысячи пациентов выздоровели, а 1092 – умерли.

Во Львовской области 10 марта коронавирус подтвердили в 600 человек, среди которых 298 львовян.

Во Львове продолжается вакцинация медиков, которые лечат больных коронавирусом. Прививку врачам проводят члены мобильной бригады 2 городской поликлиники, которые прошли соответствующее обучение в Киеве.



Как будут вакцинировать украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала