Во Львове городские власти хотят выделить земельный участок в промзонах города для строительства завода электромобилей. Львов приглашает мировых лидеров по производству электрокаров разместить свои предприятия в городе на льготных условиях.

Львов должен продолжать быть лидером по производству электромобилей. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Город приглашает производителей электрокаров

Городской голова уже дал поручение исполкому горсовета подготовить решение о выделении земли для строительства завода электромобилей. Участки планируют предоставить в промзонах "Сигновка" или "Рясне".

Предлагаю подготовить на заседание исполкома решение о содействии города по выделению участков в промзонах "Сигновка", "Рясне". Решение, которое бы дало возможность всем, кто имеет желание производить электромобили, информацию, что Львов готов предоставлять участки с сетями по льготной оплате. Можно через частно-публичное партнерство, чтобы мы привлекли кого-то из мировых производителей сюда,

- заявил Садовый.

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Глава города добавил, что львовяне очень положительно воспринимают сотрудничество городской власти и предприятия "Электрон".

"Очень положительно воспринимается жителями города сотрудничество Львовского городского совета и предприятия "Электрон". И то, что "Электрон" взял в работу изготовление 250 электробусов – это большой плюс. Я считаю, что нам надо держать лидерство в производстве электромобилей", – заявил Садовый.

Мэр добавил, что крайне важно обустроить парковочные площадки и зарядные станции для владельцев электромобилей. По его мнению, это одна из ключевых задач городской власти.

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Обратите внимание! Львовский горсовет выставил на продажу 4 земельных участка в промзоне "Сигнивка". Австрийское предприятие "Дунапак Пекеджинг Ленд" купило 1 участок в этой промзоне. Всего мэрия планирует создать в "Сигновке" более 6 тысяч рабочих мест.