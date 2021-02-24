Во Львове правоохранители задержали чиновника управления капитального строительства Львовской облгосадминистрации. Мужчина, вероятно, получил взятку от одного из представителей строительной организации.

По словам главы ЛОГА Максима Козицкого, чиновника задержали сотрудники Львовской облпрокуратуры и Нацполиции. Если вину чиновника докажут в суде, ему может грозить до 10 лет в тюрьме.

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Как задержали чиновника и какое наказание ему грозит

Козицкий рассказал, что правоохранители задержали одного из работников управления капитального строительства ЛОГА. По предварительным данным, он "требовал и получил от одного из представителей строительной организации взятку за ранее заключенный договор".

В действиях чиновника усматриваются правонарушения, предусмотренные статьей "Принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Хочу подчеркнуть, что расследование должно быть объективным и беспристрастным. Для нас нет неприкасаемых. Будем оказывать всяческую поддержку правоохранительным органам по фактам хищения государственного бюджета и неправомерного использования служебного положения,

– подытожил Козицкий.