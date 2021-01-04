Во Львове задержали одного из руководителей Львовского областного управления водных ресурсов Госводагенства Украины. Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении во взяточничестве.

Мужчину задержали во время передачи первой части "отката". Сейчас следователи проводят расследование. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как задержали злоумышленника

Следователи задокументировали факт вымогательства и получения взятки одним из руководителей Львовского областного управления водных ресурсов.

Правоохранители установили, что 39-летний чиновник требовал "откаты" за выполненные строительно-ремонтные работы и товары.

Злоумышленника задержали 28 декабря после получения первой части взятки в размере 10 тысяч гривен.

Смотрите фото задержания чиновника / Фото Львовской облпрокуратуры

Что грозит чиновнику

Сейчас правоохранители проводят расследование. После этого следователи сообщат должностному лицу о подозрении и обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.