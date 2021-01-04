Во Львове на взятке задержали руководителя управления водных ресурсов: фото
Во Львове задержали одного из руководителей Львовского областного управления водных ресурсов Госводагенства Украины. Вскоре должностному лицу сообщат о подозрении во взяточничестве.
Мужчину задержали во время передачи первой части "отката". Сейчас следователи проводят расследование. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.
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Как задержали злоумышленника
- Следователи задокументировали факт вымогательства и получения взятки одним из руководителей Львовского областного управления водных ресурсов.
- Правоохранители установили, что 39-летний чиновник требовал "откаты" за выполненные строительно-ремонтные работы и товары.
- Злоумышленника задержали 28 декабря после получения первой части взятки в размере 10 тысяч гривен.
Смотрите фото задержания чиновника / Фото Львовской облпрокуратуры
Что грозит чиновнику
Сейчас правоохранители проводят расследование. После этого следователи сообщат должностному лицу о подозрении и обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.
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