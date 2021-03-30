Во Львове за нарушение карантина закрыли несколько популярных заведений: кто не будет работать
Во Львове из-за нарушения карантина закрыли несколько популярных заведений / Zaxid.net
Вместе с продлением усиленного карантина до 12 апреля во Львове приостанавливают работу нескольких популярных заведений. Решение вступает в действие с 30 марта. Его аргументируют нарушением карантинных ограничений.
Источник:фейсбук Андрея Садового
Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львовского горсовета. Среди заведений, которым запретят работать, McDonald's, Evа и "Эпицентр".
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Почему заведения закрывают
На заседании комиссии, кроме продления карантина, рассмотрели и представление правоохранителей. В нем был список заведений и магазинов, которые ранее нарушали эпидемиологические ограничения. Комиссия решила прекратить их работу на период усиленного карантина.
Кому запретят работать
- Строительный гипермаркет "Эпицентр" на улице Богдана Хмельницкого, 188.
- Магазин косметики и бытовой химии Eva на проспекте Черновола, 1.
- Фастфуд McDonald's на проспекте Шевченко, 7.
- Паб "Братиська" на улице Сечевых Стрельцов, 3.
- Бар "Гребуче Ябко" на улице Староеврейская, 20.
- Ресторан Yoki на улице Гнатюка, 12а.
- Ночной клуб "Малевич" на проспекте Черновола, 2.
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