Вместе с продлением усиленного карантина до 12 апреля во Львове приостанавливают работу нескольких популярных заведений. Решение вступает в действие с 30 марта. Его аргументируют нарушением карантинных ограничений.

Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львовского горсовета. Среди заведений, которым запретят работать, McDonald's, Evа и "Эпицентр".

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Почему заведения закрывают

На заседании комиссии, кроме продления карантина, рассмотрели и представление правоохранителей. В нем был список заведений и магазинов, которые ранее нарушали эпидемиологические ограничения. Комиссия решила прекратить их работу на период усиленного карантина.

Кому запретят работать