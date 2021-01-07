ВоЛьвове 6 января сгорели 2 автомобиля – Renault Espace и Peugeot 309. Оба авто сильно пострадали. Однако чрезвычайники спасли их от полного уничтожения.

Первый автомобиль загорелся около 10:49 на улице Дудаева. В свою очередь, второй вспыхнул на улице Сахарова около 17:19. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба ГСЧС Львовщины.

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Как загорелся Renault Espace

Около 10: 49 спасателям поступило сообщение о пожаре в машине Renault Espace, которую припарковали на улице Дудаева.

В 11:01 пожар удалось локализовать, а уже через 5 минут спасатели полностью потушили огонь.

Пламя уничтожило моторный отсек машины. Однако само авто спасли.

К ликвидации возгорания привлекли 1 единицу спецтехники и 5 чрезвычайников.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Смотрите фото, как горел Renault Espace / Фото ГСЧС Львовщины

Как загорелся Peugeot 309

В этот же день около 17: 19 к чрезвычайникам поступило еще одно сообщение о пожаре в машине.

На этот раз загорелся Peugeot 309 на улице Сахарова. На место вызова, не теряя ни минуты, выехали сотрудники ГСЧС.

Владелец с помощью огнетушителя пытался сам ликвидировать возгорание, но ему не удавалось этого сделать.

Мужчине повезло, что за считанные минуты ему на помощь приехали пожарные.

Спасатели локализовали пожар в 17: 32, а в 17: 36 его полностью преодолели.

Огонь уничтожил панель приборов машины и повредил салон.

К ликвидации возгорания привлекли 1 единицу спецтехники и 4 пожарных.

В результате пожара никто из людей не травмировался.

Причины возгорания автомобиля установят правоохранители.

Peugeot 309 загорелся на улице Сахарова около 17: 19 / Фото ГСЧС Львовщины