Решал конфликты криминальных авторитетов: во Львове задержали члена "Лоту Гули" – фото
Во Львове сотрудники СБУ 5 ноября задержали члена известной преступной группировки "Лоту Гули". Он занимался вымогательством денег и решал конфликты криминальных авторитетов на Львовщине.
24-летний гражданин одной из стран Южного Кавказа приехал в Украину нелегально. На Львовщине он выполнял роль надзирателя и действовал в интересах "Лоту Гули". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Читайте также Схема на 10 миллионов: во Львове злоумышленники отбирали квартиры у пенсионеров
Как задержали злоумышленника
- По прибытии на Львовщину преступник пытался действовать в интересах международной преступной группировки "Лоту Гули" в роли "смотрящего".
- Мужчина занимался вымогательством денег и решал конфликты, которые возникали между криминальными авторитетами.
- Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во Львове. Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном пересечении границы.
- Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства преступления.
Злоумышленник был "смотрящим" на Львовщине / Фото СБУ
Коротко о преступной группировке "Лоту Гули"
- Преступная группировка Лоту Гули получила свое название по "кличке" одного из главарей – Надира Салифова.
- Криминального авторитета обвиняли в бандитизме и похищении людей.
- Салифов создал преступные группировки в нескольких странах и руководил ими даже тогда, когда находился в тюрьме.
- Преступные группировки "Лоту Гули" действовали в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове и Турции.
- В 2019 году членов "Лоту Гули" задержали в Одессе. Они напали на бизнесмена и забрали у него более 700 тысяч гривен и 23 тысячи долларов. Медики отвезли раненого мужчину в больницу с огнестрельными ранениями.
- Надира Салифова застрелили в августе 2020 года в Турции.
Сейчас правоохранители расследуют преступления злоумышленника / Фото СБУ
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter