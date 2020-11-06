Во Львове сотрудники СБУ 5 ноября задержали члена известной преступной группировки "Лоту Гули". Он занимался вымогательством денег и решал конфликты криминальных авторитетов на Львовщине.

24-летний гражданин одной из стран Южного Кавказа приехал в Украину нелегально. На Львовщине он выполнял роль надзирателя и действовал в интересах "Лоту Гули". Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Как задержали злоумышленника

По прибытии на Львовщину преступник пытался действовать в интересах международной преступной группировки "Лоту Гули" в роли "смотрящего".

Мужчина занимался вымогательством денег и решал конфликты, которые возникали между криминальными авторитетами.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во Львове. Следователи сообщили мужчине о подозрении в незаконном пересечении границы.

Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства преступления.



Злоумышленник был "смотрящим" на Львовщине / Фото СБУ

Коротко о преступной группировке "Лоту Гули"

Преступная группировка Лоту Гули получила свое название по "кличке" одного из главарей – Надира Салифова.

Криминального авторитета обвиняли в бандитизме и похищении людей.

Салифов создал преступные группировки в нескольких странах и руководил ими даже тогда, когда находился в тюрьме.

Преступные группировки "Лоту Гули" действовали в Украине, России, Беларуси, Армении, Молдове и Турции.

В 2019 году членов "Лоту Гули" задержали в Одессе. Они напали на бизнесмена и забрали у него более 700 тысяч гривен и 23 тысячи долларов. Медики отвезли раненого мужчину в больницу с огнестрельными ранениями.

Надира Салифова застрелили в августе 2020 года в Турции.



Сейчас правоохранители расследуют преступления злоумышленника / Фото СБУ