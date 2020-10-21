Во Львове задержали иностранца за кражу: мужчина в СИЗО, а заявления на него все еще поступают
Во Львове патрульные задержали подозрительного мужчину. Оказалось, что он совершал кражи по всему городу. Сейчас иностранца удерживают в СИЗО, но заявления на него продолжают поступать.
Мужчину задержали на улице Глубокой во Львове. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как задержали иностранца
- Патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине на улице Глубокой.
- Правоохранители сразу выехали на место вызова.
- Там они увидели мужчину, которого описывали небезразличные львовяне, которые звонили в полицию.
- Правоохранители установили, что именно этот 30-летний иностранец причастен к краже ноутбука в одном из кафе в центре Львова.
- Мужчину задержали и отвезли в участок. Там у иностранца нашли краденый телефон.
- Мужчину поместили в следственный изолятор.
Полицейские нашли у мужчины ворованный телефон / Фото патрульной полиции Львовщины
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Заявления на иностранца все еще поступают
- Патрульные 19 октября получили сообщение о мошенничестве.
- В отделение позвонила администратор салона на улице Волошина.
- Она рассказала, что какой-то иностранец в начале октября пришел к ним и заказал различные дорогостоящие услуги. Ему предоставили, и мужчина должен был заплатить 28 тысяч гривен.
- Однако иностранец платить не собирался. Он сделал вид, что хочет рассчитаться банковской карточкой, но эта попытка была неудачная.
- Мужчина как залог оставил администратору мобильный телефон, а сам, якобы, пошел в машину за деньгами.
- В салоне иностранец больше не появлялся, а телефон, который он оставил, оказался полностью неисправным – это был только корпус.
В салоне иностранцу оказали услуги на 28 тысяч гривен / Фото патрульной полиции Львовщины
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Расследование преступлений мужчины продолжается
Патрульные, просмотрев камеры наблюдения в салоне, узнали иностранца, которого они уже задержали. Администратор написала на мужчину заявление. Сейчас он находится в СИЗО.
Правоохранители продолжают расследовать преступления, которые совершил иностранец во Львове.
Полицейские узнали иностранца на записях с камер наблюдения / Фото патрульной полиции Львовщины