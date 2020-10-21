Во Львове патрульные задержали подозрительного мужчину. Оказалось, что он совершал кражи по всему городу. Сейчас иностранца удерживают в СИЗО, но заявления на него продолжают поступать.

Мужчину задержали на улице Глубокой во Львове. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции Львовщины. Читайте также НаЛьвовщине мужчина застрелил собственную мать: его задержали по горячим следам – ​​фото Как задержали иностранца Патрульные получили сообщение о подозрительном мужчине на улице Глубокой.

Правоохранители сразу выехали на место вызова.

Там они увидели мужчину, которого описывали небезразличные львовяне, которые звонили в полицию.

Правоохранители установили, что именно этот 30-летний иностранец причастен к краже ноутбука в одном из кафе в центре Львова.

Мужчину задержали и отвезли в участок. Там у иностранца нашли краденый телефон.

Мужчину поместили в следственный изолятор.

Полицейские нашли у мужчины ворованный телефон / Фото патрульной полиции Львовщины К теме Бродил по городу с пистолетом: в центре Львова задержали вооруженного иностранца – фото Заявления на иностранца все еще поступают Патрульные 19 октября получили сообщение о мошенничестве.

В отделение позвонила администратор салона на улице Волошина.

Она рассказала, что какой-то иностранец в начале октября пришел к ним и заказал различные дорогостоящие услуги. Ему предоставили, и мужчина должен был заплатить 28 тысяч гривен.

Однако иностранец платить не собирался. Он сделал вид, что хочет рассчитаться банковской карточкой, но эта попытка была неудачная.

Мужчина как залог оставил администратору мобильный телефон, а сам, якобы, пошел в машину за деньгами.

В салоне иностранец больше не появлялся, а телефон, который он оставил, оказался полностью неисправным – это был только корпус.

В салоне иностранцу оказали услуги на 28 тысяч гривен / Фото патрульной полиции Львовщины Интересно Наркотиков на 30 миллионов долларов: СБУ задержала львовянина-наркоторговца – фото и видео Расследование преступлений мужчины продолжается Патрульные, просмотрев камеры наблюдения в салоне, узнали иностранца, которого они уже задержали. Администратор написала на мужчину заявление. Сейчас он находится в СИЗО. Правоохранители продолжают расследовать преступления, которые совершил иностранец во Львове.

Полицейские узнали иностранца на записях с камер наблюдения / Фото патрульной полиции Львовщины