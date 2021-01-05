Во Львове задержали контрабандистов с более чем тонной героина: фото, видео
Во Львове во время спецоперации правоохранители задержали контрабандистов с рекордной партией героина – более 1 тонны. На месте происшествия полицейские обнаружили 4 граждан Турции.
Наркотики привезли из Пакистана
По данным следствия, в декабре 2020 года героин контрабандой ввезли в Украину из Пакистана. Об этом сообщили на сайте Офиса генпрокурора.
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В Украину товар доставили через морской торговый порт "Южный" в Одессе. Далее наркотики под видом пищевой продукции транспортировали в Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.
Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" составляет 2,3 миллиарда гривен,
– рассказали в офисе генпрокурора.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают причастных к преступлению.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Во Львове правоохранители обнаружили рекордную партию героина: Фото Офиса генпрокурора
Смотрите видео со склада, где обнаружили наркотики:
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