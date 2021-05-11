Девочка находилась в квартире без присмотра взрослых. Ее матери за злостное неисполнение родительских обязанностей грозит тюремное заключение.
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2-летняя девочка скончалась на месте
- В 8:30 10 мая правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Шевченко из окна многоэтажки упал ребенок.
- На место вызова немедленно приехали правоохранители.
- Там они нашли тело 2-летней девочки.
- Правоохранители установили, что ребенок упал из окна квартиры, расположенной на 8 этаже.
- Там погибшая проживала вместе со своей 38-летней матерью.
- В результате падения девочка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.
- Она погибла на месте происшествия.
- Во время досудебного расследования полицейские установили, что ребенок находился в квартире без присмотра взрослых, ведь его мать спала пьяной.
Женщине грозит тюрьма
Следователи сообщили матери погибшей о подозрении в "злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком". Если вину женщины докажут в суде, ей будет грозить наказание – от 2 до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.