Во Львове 27 октября задержали мужчину, который нанес своему знакомому многочисленные ножевые ранения. Злоумышленника нашли в подвале одного из домов района, где произошел инцидент.

Злоумышленник порезал своего знакомого во время конфликта. Раненый мужчина самостоятельно пришел в больницу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчина едва не зарезал знакомого

На улице Героев УПА около 17:30 у двух львовян возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин несколько раз пырнул своего знакомого ножом и скрылся.

Раненый 47-летний львовянин самостоятельно обратился за помощью в больницу.

Медики оценили состояние мужчины как тяжелое. На его грудной клетке и предплечьях были многочисленные резаные раны.



Злоумышленник скрывался в подвале / Фото полиции Львовщины

Как задержали злоумышленника

Врач медучреждения, к которому обратился мужчина, позвонил в полицию. Он рассказал правоохранителям о раненом львовянине.

Не теряя времени, на место вызова выехали полицейские. Они разыскали и опросили очевидцев происшествия.

Также правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улице, где произошла ссора львовян.

Полицейские установили, что пострадавшего порезал 45-летний мужчина, которого уже ранее привлекали к уголовной ответственности.

Правоохранители определили место, где может скрываться злоумышленник.

Мужчину вскоре нашли и задержали в подвале одного из домов района, где случилось преступление.

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Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за покушение на убийство. За такое преступление злоумышленнику грозит наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.



Мужчине грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины