Едва не убил знакомого и спрятался в подвале: во Львове нашли мужчину, порезавшего друга – фото
Во Львове 27 октября задержали мужчину, который нанес своему знакомому многочисленные ножевые ранения. Злоумышленника нашли в подвале одного из домов района, где произошел инцидент.
Злоумышленник порезал своего знакомого во время конфликта. Раненый мужчина самостоятельно пришел в больницу. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина едва не зарезал знакомого
На улице Героев УПА около 17:30 у двух львовян возник конфликт. Во время ссоры один из мужчин несколько раз пырнул своего знакомого ножом и скрылся.
Раненый 47-летний львовянин самостоятельно обратился за помощью в больницу.
Медики оценили состояние мужчины как тяжелое. На его грудной клетке и предплечьях были многочисленные резаные раны.
Злоумышленник скрывался в подвале / Фото полиции Львовщины
Как задержали злоумышленника
- Врач медучреждения, к которому обратился мужчина, позвонил в полицию. Он рассказал правоохранителям о раненом львовянине.
- Не теряя времени, на место вызова выехали полицейские. Они разыскали и опросили очевидцев происшествия.
- Также правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения на улице, где произошла ссора львовян.
- Полицейские установили, что пострадавшего порезал 45-летний мужчина, которого уже ранее привлекали к уголовной ответственности.
- Правоохранители определили место, где может скрываться злоумышленник.
- Мужчину вскоре нашли и задержали в подвале одного из домов района, где случилось преступление.
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Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за покушение на убийство. За такое преступление злоумышленнику грозит наказание – от 7 до 15 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.
Мужчине грозит до 15 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины