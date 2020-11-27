Во Львове задержали мужчину, создавшего подпольную букмекерскую контору – видео
Во Львове киберполиция задержала мужчину. Он создал сайт-букмекерскую контору, который посещали около 1,5 тысячи пользователей ежедневно. Злоумышленник принимал ставки в электронных валютах, а также зарабатывал деньги на рекламе.
У мужчины, который создал букмекерскую контору в сети, не было лицензии. Поэтому ему сообщили о подозрении в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина создал букмекерскую контору
- Мужчина оказывал букмекерские услуги в интернете без лицензии.
- 33-летний львовянин создал сайт-букмекерскую контору. Там он принимал ставки от игроков в электронных валютах.
- Сайт ежедневно посещали около 1,5 тысячи человек. Так мужчина зарабатывал на ставках, которые делали пользователи, и на рекламе.
- Злоумышленник нанял 4 ІТ-специалистов для обеспечения техподдержки сайта, а сам занимался администрированием.
- Для маскировки своей противоправной деятельности мужчина пользовался зарубежными серверами.
- Правоохранители вместе со спецназовцами провели санкционированный обыск в офисе мужчины.
- Они изъяли мобильные телефоны, "черновые" записи и компьютерную технику.
Смотрите видео задержания мужчины. который организовал подпольную букмекерскую контору:
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за незаконную организацию проведения азартных игр. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – штраф от 170 до 680 тысяч гривен.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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