Патрульные 10 октября на площади Дворцовой во Львове задержали пьяного 21-летнего волынянина, который угрожал прохожему оружием. Во время поверхностного обыска у мужчины нашли пистолет и ударники от пулемета.

Сообщение об агрессивном мужчине поступило в полицию ночью 10 октября. Об этом сообщила в фейсбуке прессслужба патрульной полиции Львовщины.

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Как задержали мужчину

Львовянин, который позвонил в полицию, рассказал правоохранителям, что пьяный мужчина угрожал ему пистолетом.

За несколько минут патрульные прибыли на место вызова. Там они встретили 23-летнего львовянина, который и вызвал полицию.

Он описал правоохранителям внешность предполагаемого злоумышленника и патрульные пошли искать вооруженного мужчину.



Во время обыска полицейские нашли у мужчины пистолет / Фото Патрульной полиции Львовщины

Что именно нашли у волынянина

Патрульные нашли пьяного мужчину неподалеку. Правоохранители решили провести поверхностную проверку. У 21-летнего волынянина нашли пистолет и 2 предмета, которые были визуально похожи на ударники от пулемета. Патрульные привезли обоих мужчин в Железнодорожный отдел полиции и изъяли у волынянина вещественные доказательства.

Сейчас делом занимаются следователи.