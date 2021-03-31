Во Львове в среду, 31 марта, задержали подозреваемого в убийстве студентки Дарьи Косенок. Им оказался 19-летний житель Житомирской области.

Если вину юноши докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Возможные мотивы убийства правоохранители пока не раскрывают.

Заметьте Двое подростков в Одесской области из-за булочек избили до смерти бездомного

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству студентки из Днепропетровщины. За содеянное задержанному, 19-летнему жителю Житомирской области, грозит до 15 лет лишения свободы,

– рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что парня удалось задержать уже через несколько часов после обнаружения тела Косенок.

Убийство Дарьи Косенок: главное