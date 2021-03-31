Во Львове задержали подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Косенок
Студентка Косенок и подозреваемый в ее убийстве / Коллаж 24 канала
Во Львове в среду, 31 марта, задержали подозреваемого в убийстве студентки Дарьи Косенок. Им оказался 19-летний житель Житомирской области.
Источник:Полиция Львовской области
Если вину юноши докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Возможные мотивы убийства правоохранители пока не раскрывают.
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Полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству студентки из Днепропетровщины. За содеянное задержанному, 19-летнему жителю Житомирской области, грозит до 15 лет лишения свободы,
– рассказали в полиции.
Правоохранители отметили, что парня удалось задержать уже через несколько часов после обнаружения тела Косенок.
Убийство Дарьи Косенок: главное
- 19-летняя Дарья Косенок была родом из Днепропетровщины.
- Во Львове девушка училась на 2 курсе филологического факультета ЛНУ.
- 29 марта студентка вышла из общежития и пропала.
- Мама Косенок обратилась в полицию. Девушку искали правоохранители и волонтеры.
- Уже 30 марта мертвую студентку нашли в квартире на улице Лычаковской.
- На теле Косенок обнаружили множественные раны.
- Журналисты установили, что эту квартиру девушка снимала вместе со своим парнем.
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