Во Львове правоохранители 11 февраля задержали 2 мужчин. В полиции предполагают, что именно они 5 февраля облили краской памятник Степану Бандере.

Сейчас правоохранители устанавливают заказчика этого преступления. В домах задержанных уже провели обыски.

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Как задержали вандалов

О том, что правоохранители задержали вандалов, которые облили краской памятник Степану Бандере, первым рассказал на своей фейсбук-странице председатель ЛОГА Максим Козицкий.

Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере. По их месту жительства проведены обыски и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину,

– написал чиновник.

Козицкий добавил, что правоохранители сейчас разыскивают человека, который может быть вероятным заказчиком преступления.

Что рассказали в полиции

По информации ZAXID.NET, в полиции подтвердили информацию о задержании мужчин. Однако правоохранители пообещали прокомментировать это позже, ведь пока продолжаются следственные действия.

Правоохранители также подтвердили информацию, что в помещениях обоих львовян уже провели обыски.

Обратите внимание! В пятницу 5 февраля 2 неизвестных облили красной краской памятник Степану Бандере, который расположен на площади Кропивницкого во Львове. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Памятник уже очистили местные активисты и коммунальщики.

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