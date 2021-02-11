Во Львове задержали вандалов, которые осквернили памятник Степану Бандере
Во Львове правоохранители 11 февраля задержали 2 мужчин. В полиции предполагают, что именно они 5 февраля облили краской памятник Степану Бандере.
Источник:фейсбук Максима Козицкого
Сейчас правоохранители устанавливают заказчика этого преступления. В домах задержанных уже провели обыски.
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Как задержали вандалов
О том, что правоохранители задержали вандалов, которые облили краской памятник Степану Бандере, первым рассказал на своей фейсбук-странице председатель ЛОГА Максим Козицкий.
Следователи Нацполиции Львовской области подозревают двух человек в уголовном правонарушении по факту осквернения памятника Степану Бандере. По их месту жительства проведены обыски и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их вину,
– написал чиновник.
Козицкий добавил, что правоохранители сейчас разыскивают человека, который может быть вероятным заказчиком преступления.
Что рассказали в полиции
По информации ZAXID.NET, в полиции подтвердили информацию о задержании мужчин. Однако правоохранители пообещали прокомментировать это позже, ведь пока продолжаются следственные действия.
Правоохранители также подтвердили информацию, что в помещениях обоих львовян уже провели обыски.
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