Во львовском аэропорту во время проверки документов пассажиров рейса "Львов – Стамбул" пограничники обнаружили у женщины фальшивый паспорт. Она хотела ехать в Турцию вместе с 3 детьми, в возрасте 6, 4 и 2 лет.

Во время проверки пограничники увидели, что в паспорте женщины кто-то заменил страницы с учредительными данными. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Кто сделал женщине поддельный паспорт

Женщина настаивала, что она – 24-летняя гражданка Кыргызстана. Туристка рассказала, что приехала во Львов около года назад. В городе женщина потеряла паспорт и обратилась к своим родителям, чтобы ей сделали новый. Они и выслали своей дочери поддельный документ.

Однако в Госпогранслужбе рассказали, что проблема с фальшивым паспортом была не единственной. В базе службы нет информации о том, что эта женщина раньше приезжала в Украину.

Сейчас личность путешественницы устанавливают.

Смотрите видео задержания женщины с фальшивыми документами:

Что грозит женщине за использование фальшивых документов

Сейчас "леди Икс" задержали и доставили в пункт временного содержания. Дети находятся с ней (в ПТТ обустроено помещение для родителей с детьми). Личность задержанной и обстоятельства ее въезда в Украину выясняют,

– сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники направили в Нацполицию сообщение о женщине, которая использовала фальшивые документы. За подделку документов ей грозит 6 месяцев тюрьмы или условное заключение сроком до 2 лет