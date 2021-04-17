16 апреля во Львове умер мужчина, который накануне получил первую дозу вакцины против COVID-19. Зарегистрировали смерть как неблагоприятное событие после иммунизации, потому что после прививки не прошло 30 дней.

Умершему было 63 года. Об этом проинформировал в фейсбуке глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

В этот же день В рядах ВСУ зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

Смерть после вакцинации против коронавируса зафиксировали во Львове

Председатель ОГА Львовской области Максим Козицкий сообщил, что 16 апреля во Львове умер 63-летний мужчина. Департамент здравоохранения подтвердил, что 15 апреля умерший привился против COVID-19 вакциной Covishield.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19,

– проинформировал Козицкий.

Сейчас ситуацию изучает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Максим Козицкий отдельно подчеркнул: вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний и не исключает смерть от других причин.

Вакцинация в Украине идет почти два месяца. От 24 февраля и до 15 апреля по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса получили 432 829 человек. Большинство из них привиты Covishield, с 13 апреля применяют и CoronaVac.