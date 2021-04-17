Во Львове зафиксировали смерть человека после вакцинации против COVID-19
16 апреля во Львове умер мужчина, который накануне получил первую дозу вакцины против COVID-19. Зарегистрировали смерть как неблагоприятное событие после иммунизации, потому что после прививки не прошло 30 дней.
Источник:фейсбук Максима Козицкого
Умершему было 63 года. Об этом проинформировал в фейсбуке глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
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Смерть после вакцинации против коронавируса зафиксировали во Львове
Председатель ОГА Львовской области Максим Козицкий сообщил, что 16 апреля во Львове умер 63-летний мужчина. Департамент здравоохранения подтвердил, что 15 апреля умерший привился против COVID-19 вакциной Covishield.
Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19,
– проинформировал Козицкий.
Сейчас ситуацию изучает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА.
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