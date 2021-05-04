Из гостиницы эвакуировали 12 человек. В результате пожара никто не пострадал. К операции привлекли 20 пожарных, а также 5 единиц специальной техники.

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Хронология пожара: что известно

Возгорание отеля Jam Hotel произошло 4 мая 2021 года примерно в 8: 44 утра. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, уже в 9:00 пожар локализовали. По состоянию на 10:10 возгорание ликвидировали на площади 40 метров квадратных.



Пока причины возгорания неизвестны / Фото "Твой город"



От огня никто не пострадал / коллаж фото Игоря Зинкевича, Varta1

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Детальнее о пожаре

Спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус прокомментировал пожар журналистам. По его словам, возгорание произошло между 3 и 4 этажами отеля. Приблизительная площадь горения составляет 40 метров квадратных.

Также он подтвердил, что жертв в результате пожара нет. Пожарные работали в аппаратах защиты зрения и дыхания, потому что возгорание тушили аж 3 звена газодымозащитной службы.

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