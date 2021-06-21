Заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что с 22 июня начнут восстановление поставки горячей воды потребителям ЛГКП "Львовтеплоэнерго" и ЛКП "Зализнычнетеплоэнерго". Сейчас специалисты ликвидируют выявленные во время гидравлических испытаний повреждения и дефекты на тепловых сетях.

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Во время испытаний обнаружили более 100 дефектов

По словам Маруняк, во время гидравлических испытаний обнаружили 113 дефектов и 85 прорывов на сетях.

Сейчас еще продолжаются работы по ликвидации выявленных повреждений на сетях как "Львовтеплоэнерго", так и "Зализнычнетеплоэнерго",

– добавила чиновница.

Водоснабжение планируют восстановить 22 июня. Маруняк отметила, что впервые за все годы проведения гидравлических испытаний в 2021 году не останавливали поставки горячей воды до больниц.

"Уверена, что следующие годы, когда будут проходить такие испытания, мы в дальнейшем не будем прекращать поставки горячей воды в такие учреждения", – рассказала заместитель мэра по вопросам ЖКХ.

В течение лета будут проводить ремонты в котельных

Маруняк добавила, что гидравлические испытания тепловых сетей являются одним из первых этапов подготовки к отопительному сезону. После них, в течение лета, будут проводить ремонтные работы в котельных. Львиная доля работ приходится на замену изношенных и аварийных тепловых сетей. Во время ремонта будут приостанавливать подачу горячей воды в дома, присоединенные к этой сети.

"У нас действуют инвестиционные программы "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго", которые утверждены на уровне НКРЕКП. В рамках этих программ мы проводим ремонт тепловых сетей", – отметила чиновница.

По ее словам, об отключении горячей воды львовян дополнительно будут информировать через Горячую линию города и в СМИ.

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