На Львовщине постоянно увеличивается количество больных коронавирусом. Детсады во Львове пока работают. Однако, если такая отрицательная динамика сохранится, их могут закрыть.

Ситуация с COVID-19 во Львове – сложная. Городской штаб по противодействию коронавирусу 29 марта рассмотрит вопрос работы детсадов.

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Во Львове могут закрыть детсады

По словам городского главы Андрея Садового, в течение следующих нескольких недель ситуация с заболеваемостью во Львове имеет тенденцию к ухудшению. Поэтому в городе могут ввести дополнительные карантинные ограничения.

Прогнозируем, что следующие 2 недели будет рост статистики. Возможно, придется вводить новые карантинные ограничения. Польша, скажем, полностью прекратила работу детских садов. Мы это решение будем обсуждать на штабе уже в понедельник,

– заявил мэр.

Садовый отметил, что количество больных во Львове растет. Городской глава убежден, что карантинные ограничения должны дать хороший результат.

"Но вы сами видите – этот штамм намного сильнее. Поэтому наша задача – чтобы все больные, которые поступают, были госпитализированы и имели качественное медицинское лечение и уход", – подытожил мэр.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 48,39 тысячи человек. Более 38,09 тысячи больных уже выздоровели, а 1198 – умерли.

Львовщина официально перешла в красную зону 25 марта.

Следовательно, в области запретили работу непродовольственных рынков, заведений общепита (кроме онлайн-заказов и работы "на вынос"), ТРЦ, развлекательных заведений, ночных клубов и любые массовые мероприятия.

На время карантина школьники учатся дистанционно.

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Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала