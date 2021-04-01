Во Львове достаточно сложная ситуация с коронавирусом. Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 1 апреля решила закрыть 20 ночных развлекательных заведений, которые работали в карантин.

Локдаун во Львове продлится до 12 апреля. В связи с карантинными ограничениями, которые действуют в городе, заведения общественного питания могут работать только на доставку или на вынос.

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Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 1 апреля решила закрыть все ночные развлекательные заведения Львова, которые работали несмотря на карантин. Кроме этого, комиссия запретила ресторанам и кафе, работающим на вынос, продавать алкоголь.

Со 2 апреля не будут работать 20 ночных заведений:

Fashion Club, улица Подковы, 1;

Faces, проспект Свободы, 5;

Rafinad, улица Руданского, 1;

Split Club, площадь Мицкевича, 6/7;

Malevich, проспект Черновола, 2;

Шоу-бар "Эрос", площадь Рынок, 11;

"Белый кролик", улица Галицкая, 21;

De Luxe, улица Владимира Великого, 2;

"Галерея рыцарей", проспект Свободы, 16–18;

"Занзибар", улица Липинского, 36;

"Одеон", улица Научная, 7-а;

"Левел-Рум", улица гетмана Мазепы, 11;

Fest Republic, улица Старознесенская, 24–26;

HiresH Night Club, площадь Петрушевича;

"Клауд", площадь Соборная, 14;

ресторан-пивоварня "Старгород", улица Римлянина, 1;

шоу-бар "Казанова", улица Ставропигийская, 7;

арт-кафе "Арт-Холл", проезд Кривая Липа, 6;

бар RestBar13, улица Беринды, 2;

"Клуб", проспект Шевченко, 10.

Также комиссия получила информацию о нарушении карантина на рынках "Шувар" и "Галицкий перекресток" и в супермаркете "Сильпо", который расположен на улице Хмельницкого, 214. Владельцы этих предприятий получат предупреждение от мэрии. В случае, если они не устранят нарушения, то им запретят работать.

Также предупреждение получили кофейня "Seven heaven" в ТЦ "Интерсити", и магазин "Аксессуары к мобильным телефонам" в ТРЦ Victoria Gardens.



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