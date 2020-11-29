Во Львове закрыли популярный ночной клуб из-за нарушения карантина: фото
В центре Львова полиция закрыла ночной клуб из-за нарушения карантина выходного дня. В ночь с субботы на воскресенье, 28 – 29 ноября, в заведении находились около 100 посетителей.
Клуб на площади Петрушевича работал с закрытыми дверями. Попасть туда можно было лишь по предварительной записи или звонку. Об этом сообщает Нацполиция Львовщины.
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Правоохранители не называют название заведения, но по информации СМИ, речь идет о популярном ночном клубе HiresH Night Club.
На месте работали следователи, а также бойцы батальона особого назначения полиции Львовщины. По состоянию на 1:00 в помещении клуба находились около 100 человек без масок и соблюдения необходимой дистанции.
В клуб можно было попасть по предварительной записи / Фото Нацполиции
Правоохранители открыли уголовное производство о "нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".
В заведении было примерно 100 посетителей / Фото Нацполиции
Карантин выходного дня: что известно
- Карантинные ограничения начали действовать в Украине с 14 – 15 ноября и продлятся до полуночи 30 ноября.
- В эти дни работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.
- Однако не все регионы согласились с решением правительства. Поэтому каждые выходные полиция проводит проверки и блокирует работу предпринимателей.
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