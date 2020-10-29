Во Львове закупили 200 кислородных концентраторов для обустройства коек для больных коронавирусом. Их львовские больницы получат в течение нескольких недель.

В больницах Львова пока есть 127 кислородных концентраторов. Для того, чтобы иметь возможность качественно лечить пациентов с COVID-19, их продолжают закупать каждый день. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему городская власть продолжает закупать кислородные концентраторы

Кислородные концентраторы являются крайне необходимыми для лечения больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Всего во львовских больницах обустроили 300 кислородных точек.

Заместитель городского главы и руководитель городского штаба противодействия COVID-19 Галина Сличная рассказала, что город начал обеспечивать кровати для больных коронавирусом кислородом заранее. Из городского бюджета выделяли деньги на закупку кислородных концентраторов, а львовские больницы проводили кислородные точки где это было возможно.

Сколько новых кислородных концентраторов появится в больницах

По состоянию на сегодня (29 октября – 24 канал) мы имеем 300 кислородных точек в наших больницах, и имеем 127 кислородных концентраторов. Но эта цифра ежедневно меняется. Вот сейчас получим 35 кислородных концентраторов, в начале ноября – еще 100, и в конце ноября-начале декабря – еще 100,

– рассказала Сличная.

Чиновница добавила, что около половина пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницу, нуждаются в кислородной терапии.



Пациенты в группе риска, которые нуждаются в госпитализации при COVID-19 / Инфографика: 24 канала