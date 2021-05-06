Следователи вскоре откроют уголовное производство за ложное сообщение о заминировании. Злоумышленнику может грозить до 6 лет за решеткой.

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Во Львове "заминировали" 4 кладбища

В 15:30 правоохранителям поступило электронное письмо.

В нем говорилось о заминировании 4 кладбищ во Львове – Яновского, Сиховского, Лычаковского и Голосковского.

Не теряя времени, на кладбище выехали специалисты-взрывотехники, патрульные, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области.

Правоохранители обследовали территорию кладбищ, однако взрывоопасных предметов не нашли.

Сейчас полицейские проводят расследование. Они пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию о минировании.

Следователи вскоре откроют уголовное производство.

Обратите внимание! Украинское правительство усилило ответственность за фейковые минирования. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание – от 2 до 6 лет тюрьмы.



Правоохранители обследовали территории кладбищ / Фото полиции Львовщины

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