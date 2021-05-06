Следователи вскоре откроют уголовное производство за ложное сообщение о заминировании. Злоумышленнику может грозить до 6 лет за решеткой.
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Во Львове "заминировали" 4 кладбища
- В 15:30 правоохранителям поступило электронное письмо.
- В нем говорилось о заминировании 4 кладбищ во Львове – Яновского, Сиховского, Лычаковского и Голосковского.
- Не теряя времени, на кладбище выехали специалисты-взрывотехники, патрульные, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовской области.
- Правоохранители обследовали территорию кладбищ, однако взрывоопасных предметов не нашли.
- Сейчас полицейские проводят расследование. Они пытаются установить личность злоумышленника, который предоставил ложную информацию о минировании.
- Следователи вскоре откроют уголовное производство.
Правоохранители обследовали территории кладбищ / Фото полиции Львовщины
Коротко о последних "минированиях" в Украине
- В Киеве, 28 апреля, сообщили о минировании Верховной Рады. Однако депутатов и других людей не эвакуировали. Правоохранители взрывчатки не нашли.
- Во Львове, 22 апреля, сообщили о заминировании двух ТРЦ-Forum и King Cross Leopolis. Из ТРЦ эвакуировали 2 тысячи человек. К счастью, информация также оказалась ложной.
- 20 апреля харьковские правоохранители получили сообщение, что на территории Сумского рынка заложили взрывчатку. Детальная проверка помещений длилась целый день, однако полиция ничего не нашла.
- В Одессе на Французском бульваре 20 апреля нашли подозрительную бумажную коробку. На место вызвали взрывотехников, а одну из главных улиц города временно перекрыли. В коробке лежал муляж самодельной взрывчатки и боевая граната.
- Вечером 19 апреля на официальную почту Офиса Президента поступило сообщение о заминировании. Аноним предупредил о взрывчатке, которую якобы заложили во всех школах Мариуполя.