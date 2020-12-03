В ЛКП "Львовэлектротранс" 3 декабря начал работать новый транспортный портал. Он позволяет львовянам в режиме онлайн отследить трамваи и троллейбусы, посмотреть их расписание и даже найти работу.

На новом сайте можно просмотреть актуальную оперативную информацию от "Львовэлектротранс". Над созданием транспортного портала работали работники предприятия и разработчики. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Над сайтом работали все работники "Львовэлектротранса"

Директор ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо рассказал, что к созданию сайта присоединились все работники предприятия.

Каждый из наших сотрудников вносил свои предложения и идеи на основе многолетнего опыта, знаний и умений. Считаю, что только в командной работе можно создать что-то новое, и мы этого достигли,

– отметил Свищо.

Отныне все пассажиры львовского электротранспорта могут легко в режиме реального времени отследить движение трамваев и троллейбусов. Также на сайте будут размещать оперативную информацию о ремонтных работах или любые изменения движения.

Обратите внимание! На новый транспортный портал можно перейти по ссылке.

Что еще разместили на новом портале