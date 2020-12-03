Во Львове запустили сайт для отслеживания движения трамваев и троллейбусов
В ЛКП "Львовэлектротранс" 3 декабря начал работать новый транспортный портал. Он позволяет львовянам в режиме онлайн отследить трамваи и троллейбусы, посмотреть их расписание и даже найти работу.
На новом сайте можно просмотреть актуальную оперативную информацию от "Львовэлектротранс". Над созданием транспортного портала работали работники предприятия и разработчики. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Над сайтом работали все работники "Львовэлектротранса"
Директор ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо рассказал, что к созданию сайта присоединились все работники предприятия.
Каждый из наших сотрудников вносил свои предложения и идеи на основе многолетнего опыта, знаний и умений. Считаю, что только в командной работе можно создать что-то новое, и мы этого достигли,
– отметил Свищо.
Отныне все пассажиры львовского электротранспорта могут легко в режиме реального времени отследить движение трамваев и троллейбусов. Также на сайте будут размещать оперативную информацию о ремонтных работах или любые изменения движения.
Что еще разместили на новом портале
- Начальник отдела компьютерного обеспечения ЛКП "Львовэлектротранс" Павел Маковецкий рассказал, что разработка портала длилась со середины 2020 года.
- По его мнению, разработчикам удалось создать "гораздо больше, чем просто официальный сайт учреждения".
- На новом транспортном портале есть подписка на новости, возможность заказа онлайн услуги "Перевозка на заказ" – от современного трамвая к столетнему Sanok SW1.
- Также пользователи сайта могут ознакомиться с местами продажи билетов и различными бесконтактными видами оплаты онлайн.
- Впоследствии на новом портале появится много других функций для удобства пользователей.
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