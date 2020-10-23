Во Львове запустили троллейбус № 23 по новому маршруту: по каким улицам он будет курсировать
Во Львове 23 октября начал курсировать троллейбус № 23 по новому маршруту. Однако в первый день работы он уже успел попасть в аварию – врезался в Mazda CX-5.
Троллейбус № 23 будет курсировать по маршруту Ряшевская – Хуторовка. В будни будет ездить 8 троллейбусов, а в выходные – 5. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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По какому маршруту теперь ездит троллейбус № 23
Директор ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо рассказал, что троллейбус № 23 будет курсировать по таким улицам:
- Ряшевская;
- Патона;
- Выговского;
- Владимира Великого;
- Троллейбусная;
- Рубчака;
- Стрыйская;
- Хуторовка.
Конечная остановка – на улице Хуторовка, вблизи рынка "Нижний Шувар".
На маршруте будут только новые низкопольные троллейбусы. Они оборудованы современными системами управления, кондиционерами, GPS-трекингом и тому подобное.
О первой аварии с участием троллейбуса № 23
- По информации "Варти1", 23 октября на улице Владимира Великого произошло ДТП с участием нового троллейбуса и авто Mazda CX-5
- Машина на кольце пропускала другое авто. Именно в этот момент троллейбус въехал в машину.
- В результате аварии движение троллейбусов на новом маршруте остановилось на 40 минут.
В первый день работы троллейбус попал в ДТП / Фото "Варта1"
Троллейбус врезался в авто на улице Владимира Великого / Фото "Варта1"