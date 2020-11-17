Во Львове запустят новый троллейбус до Центрального автовокзала: детали маршрута
С 18 ноября во Львове начнет курсировать новый троллейбус №23А. Его маршрут будет пролегать с улицы Ряшевской до Центрального автовокзала на улице Стрийской.
В ноябре завершилось обучение водителей троллейбусов и трамваев. По просьбе львовян ЛКП "Львовэлектротранс" возобновит сообщение улицы Ряшевской с Центральным автовокзалом. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Почему запускают новый троллейбус №23А
Троллейбусы №23 будут курсировать привычным маршрутом на улицу Хуторивку до рынка Нижний Шувар. В свою очередь, новый троллейбус №23А соединит улицу Ряшевская со Стрийской.
В ноябре этого года мы успешно завершили обучение очередных групп водителей трамваев и троллейбусов. Следовательно, по многочисленным просьбам львовян было принято решение – восстановить сообщение на автовокзал из района улицы Ряшевской. Делаем это путем создания нового троллейбусного маршрута №23А,
– отметил директора ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Свищо.
По каким улицам будет курсировать троллейбус №23А
- улица Ряшевская;
- улица Патона;
- улица Выговского;
- улица Владимира Великого;
- улица Троллейбусная;
- улица Рубчака;
- улица Стрийская;
- улица Вернадского (Центральный автовокзал) и в обратном направлении.
Троллейбус №23а будет курсировать с улицы Ряшевской до Стрийской / Фото "Львовэлектротранс"
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