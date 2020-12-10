Во Львове заработает резиденция Святого Николая
Во Львове с 13 декабря в Парке культуры начнет работать резиденция святого Николая. Посетителей ждут рождественские мини-спектакли и встреча с самим Чудотворцем.
Открытие резиденции Святого Николая состоится 13 декабря в 12:00. Туда легко будет дойти, ведь на территории парка установят специальные указатели. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Что можно будет увидеть в резиденции святого Николая
Посетителей резиденции будет ждать мини-спектакль и встреча со святым Николаем, который подготовил подарки для каждого ребенка. Также родители сами могут дать Чудотворцу подарки для своих детей, чтобы он их передал.
В парке не заблудитесь – здесь будут размещены указатели "рождественской дороги" к Николаю, где вас обязательно встретит гуцул-снеговик, а он точно знает, где упаковывает подарки Чудотворец. С Николаем можно поговорить и поделиться мечтами, а у избушки вам бросится в глаза и волшебная шкатулка для детских писем, которые можно будет написать в самой резиденции,
– рассказали организаторы.
Резиденция Святого Николая будет работать в Парке культуры до 6 января 2021 года.
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