Во Львове с 13 декабря в Парке культуры начнет работать резиденция святого Николая. Посетителей ждут рождественские мини-спектакли и встреча с самим Чудотворцем.

Открытие резиденции Святого Николая состоится 13 декабря в 12:00. Туда легко будет дойти, ведь на территории парка установят специальные указатели. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Интересно Что подарить на День Святого Николая 2020 детям разного возраста: лучшие идеи подарков

Что можно будет увидеть в резиденции святого Николая

Посетителей резиденции будет ждать мини-спектакль и встреча со святым Николаем, который подготовил подарки для каждого ребенка. Также родители сами могут дать Чудотворцу подарки для своих детей, чтобы он их передал.

В парке не заблудитесь – здесь будут размещены указатели "рождественской дороги" к Николаю, где вас обязательно встретит гуцул-снеговик, а он точно знает, где упаковывает подарки Чудотворец. С Николаем можно поговорить и поделиться мечтами, а у избушки вам бросится в глаза и волшебная шкатулка для детских писем, которые можно будет написать в самой резиденции,

– рассказали организаторы.

Резиденция Святого Николая будет работать в Парке культуры до 6 января 2021 года.

Обратите внимание! Записаться на встречу со святым Николаем в его резиденции можно по телефону 098-762-22-48. Все мероприятия в резиденции святого Николая происходить с соблюдением противоэпидемических норм: представление могут просматривать одновременно не более 15 детей, после каждого показа помещение будут проветривать. В домике разместят антисептики, а вход позволят только в масках и после температурного скрининга от эльфа.