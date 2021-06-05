По словам исполнительного директора ОО "Плато" Николая Рябика, проект будет привлекать людей. Горожанам будут рассказывать о пермакультуре, органическом садоводстве, фермерстве, природоориентированных решениях.

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Таким образом львовян будут привлекать к работе. Люди смогут получить общение с единомышленниками или физические плоды — выращенную своими руками продукцию.

Парк активно облагораживают

В XX веке в северной части парка были городские теплицы садовода Арнольда Рьоринга. Однако последние 20 лет место пустовало и зарастало сорняками. Поэтому, прежде всего все привели в порядок, и тогда уже взялись сажать растения.

Еще незначительные, но плоды уже есть. Можно будет вскоре уже собирать полноценные и лакомиться ими,

– рассказал Рябик.

По мнению общественных активистов, амбициозный проект городского сада-огорода не завершат за короткое время, ведь нужно вложить сюда немало усилий. Однако уже есть чем любоваться.

Например, там уже есть вигвам, полностью "органический". Его конструкции-это обрезанные ветви деревьев, а "накроет" индейское жилище фасоль сорта выгна.

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Цель и перспективы урбан-сада-огорода

Главной задачей будущего урбан-сада является призыв к сохранению природы. Пока в парк попасть нельзя, ведь работы еще продолжаются.

Мы хотим, чтобы городской сад-огород функционировал в таком виде: был открыт днем, когда люди хотят прийти и что-то поделать, просто отдыхать. Мы на это надеемся,

– заметила начальница городского управления экологии Александра Сладкова.

Она отметила, что там, возможно, будут проводить разные мероприятия, в частности мастер-классы. Также, возможно, со временем там откроют точки продажи кофе. Название для урбан-парка планируют выбрать совместно с горожанами.

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