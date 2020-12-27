В Львовской области с 30 декабря 2020 года начинает работать система автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 3 камеры разместят на трассе М-06 Киев – Чоп.

Камеры установили вблизи города Буск и села Солонка. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

К теме На Львовщине произошло тройное ДТП: фото автокатастрофы

Где разместили камеры

на 490 километре + 400 километров автодороги, вблизи Буска;

на 555 километре + 662 километра, возле Солонки;

на 555 километре + 730 километров, недалеко от Солонки.

Эти места были выбраны из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП,

- пояснил Белошицкий.



Где разместили камеры на трассе Киев – Чоп / Фото Алексея Билошицкого



На Львовщине заработала система автоматической регистрации нарушений ПДД / Фото Алексея Билошицкого

Ситуация в Киеве

Белошицкий добавил, что в первый день запуска такой системы в Киеве и области камеры зафиксировали 57 880 нарушений скоростного режима. Сейчас это количество уменьшилось в 5 раз, а также в 3 раза уменьшилось количество ДТП.

Кстати, в столице автоматически фиксируют правонарушения 45 камер.