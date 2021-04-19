Локдаун во Львове продлится до 4 мая. Однако, по решению городской комиссии ТЭБ и ЧС, карантинные ограничения несколько ослабили. С 19 апреля в городе начинают работать начальные школы, непродовольственные рынки и летние площадки.

Городской глава Андрей Садовый рассказал, что во Львове решили несколько ослабить карантин. Однако рынки и летние площадки должны работать с соблюдением всех противоэпидемических требований.

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Карантин во Львове ослабили

Садовый рассказал, что с 19 апреля ученики 1 – 4 классов возвращаются за парты. Обучение школьников начальных классов решили возобновить до Пасхи.

Если динамика будет меняться, будем принимать соответствующие решения. Об учениках старших классов пока речь не идет, потому что мы находимся в красной зоне, которая предусматривает определенные правила и ограничения,

– отметил городской глава.

Мэр добавил, что во Львове также дали маленькое ослабление для непродовольственных рынков. Они возобновили свою работу с 19 апреля, но по особому протоколу – работать с соблюдением дистанции и на открытом воздухе.

Несмотря на ослабление карантина, некоторые заведения его нарушают

По словам Садового, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила предпринимателям открывать летние площадки.

"Надеемся, что это ослабление даст импульс для этой сферы, ведь она сейчас больше всего пострадала. Мы дали заведениям ослабления, но исключительно на свежем воздухе и с соблюдением карантинных норм", – добавил мэр.

Садовый отметил, что, к сожалению, не все предприниматели являются сознательными. Поэтому на каждом заседании комиссии ТЭБ и ЧС наказывают заведения, нарушающие карантин.

"Вчера (18 апреля – 24 канал) произошел ужасный инцидент в ресторане в парке имени Богдана Хмельницкого, где вчера проводился концерт с большим количеством людей", – рассказал городской глава.

Мэр добавил, что полиция уже составила протокол о нарушении карантинных ограничений, поэтому 19 апреля на заседании комиссии примут решение о закрытии этого заведения до конца карантина со всеми соответствующими санкциями.

Обратите внимание! На Львовщине коронавирусом заболели более 123,39 тысячи человек. 3 050 пациентов умерли от осложнений болезни, а более 89,6 тысячи человек выздоровели. Лаборатории 18 апреля провели 1 258 ПЦР-тестов. Коронавирус подтвердили у 490 жителей Львовщины.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала