Во Львове завершают отопительный сезон: когда выключат тепло
По прогнозам синоптиков, на Львовщину наконец пришло потепление. Поэтому во Львове решили завершать отопительный сезон.
Источник:Львовский горсовет
Подачу отопления остановят 29 апреля. Однако детсады, больницы и школы могут направить свои обращения, чтобы и дальше получать тепло.
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Во Львове 29 апреля завершится отопительный сезон
Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что во Львове 29 апреля завершат отопительный сезон.
Это впервые мы так долго подаем тепло, потому что ночи были холодные, и такой был температурный режим, что мы не могли остановить подачу отопления. Сейчас мы останавливаем все котельные в четверг, 29 числа, также останавливаем ТЭЦ,
– отметила чиновница.
По ее словам, горячую воду в дома будут подавать и в дальнейшем. Школы и садики смогут продолжать получать отопление, если это будет необходимо.
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Прогнозируют потепление, поэтому отопление выключают окончательно
Маруняк отметила, что во Львове, по прогнозам синоптиков, будет потепление. Среднесуточная температура 29 апреля составит 9 градусов тепла, а 30 апреля – 11 градусов тепла. Следующие 2 дня температура будет держаться на таком же уровне.
"То есть мы, в рамках действующего законодательства, можем останавливать отопительный сезон. В дальнейшем, согласно прогнозу, похолоданий у нас не будет – будет только потепление. Поэтому это решение обосновано. По состоянию на сейчас мы готовимся к остановке отопления, и в четверг сделаем соответствующие мероприятия", – добавила Маруняк.
Кроме того, чиновник рассказала, что в больницы и поликлиники также могут продолжить поставлять тепло, при необходимости. Для этого администрации медучреждений должны подать соответствующие заявки, и после этого отопление восстановят.
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