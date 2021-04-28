По прогнозам синоптиков, на Львовщину наконец пришло потепление. Поэтому во Львове решили завершать отопительный сезон.

Подачу отопления остановят 29 апреля. Однако детсады, больницы и школы могут направить свои обращения, чтобы и дальше получать тепло.

Интересно В Украине завершается отопительный сезон: когда и где выключат тепло

Во Львове 29 апреля завершится отопительный сезон

Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк рассказала, что во Львове 29 апреля завершат отопительный сезон.

Это впервые мы так долго подаем тепло, потому что ночи были холодные, и такой был температурный режим, что мы не могли остановить подачу отопления. Сейчас мы останавливаем все котельные в четверг, 29 числа, также останавливаем ТЭЦ,

– отметила чиновница.

По ее словам, горячую воду в дома будут подавать и в дальнейшем. Школы и садики смогут продолжать получать отопление, если это будет необходимо.

Читайте также Фиксированная цена и рассрочка: "Львовгаз сбыт" обнародовал тарифные планы на газ для населения

Прогнозируют потепление, поэтому отопление выключают окончательно

Маруняк отметила, что во Львове, по прогнозам синоптиков, будет потепление. Среднесуточная температура 29 апреля составит 9 градусов тепла, а 30 апреля – 11 градусов тепла. Следующие 2 дня температура будет держаться на таком же уровне.

"То есть мы, в рамках действующего законодательства, можем останавливать отопительный сезон. В дальнейшем, согласно прогнозу, похолоданий у нас не будет – будет только потепление. Поэтому это решение обосновано. По состоянию на сейчас мы готовимся к остановке отопления, и в четверг сделаем соответствующие мероприятия", – добавила Маруняк.

Кроме того, чиновник рассказала, что в больницы и поликлиники также могут продолжить поставлять тепло, при необходимости. Для этого администрации медучреждений должны подать соответствующие заявки, и после этого отопление восстановят.

Обратите внимание! Обычно в Украине останавливают отопительный сезон в первой половине апреля. Тепло перестают подавать при условии, если среднесуточная температура в течение 3 дней не опускается ниже +8 градусов.