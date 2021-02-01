Во Львове завершили реставрацию Доминиканского собора за более чем 15 миллионов гривен
Во Львове завершили реставрацию Доминиканского собора. Она длилась 3 года и обошлась в 15,5 миллиона гривен.
Источник: "Суспильне"
В Доминиканском соборе заменили крышу и перекрытия. Также здесь отреставрировали все окна, витражи и 4 скульптуры на фасаде.
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Большинство работ сделали за счет городского бюджета
Деньги на реконструкцию Доминиканского собора выделили польский фонд Полоника и город.
Большинство работ были сделаны за средства городского бюджета, мы только пригласили к реставрации Фонд Полоника – они финансировали и выполняли, конечно, и наши специалисты, реставрацию каменных скульптур и металла,
– рассказала руководитель городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.
В 2021 году реставрационные работы в Доминиканском соборе не будут продолжать. По словам Онищенко, крыша в храме не протекает, а окна – уплотненные, поэтому внутри не холодно. Реставрацию скульптур провели, потому что увидели, что они не очень хорошо держатся на фасаде.
Что еще хотят отреставрировать в Доминиканском соборе
В храме отреставрировали элементы с металлической позолотой. Однако на фасаде Доминиканского собора и в интерьере еще есть скульптуры, которые хотят отреставрировать. Для этого будут искать спонсоров.
"Там надо сделать сам фасад, там надо восстановить надпись "Единому Богу честь и слава" из-за того, что там даже одной букве не хватает куска буковки самой. Возможно там также была позолота, это надо исследовать – это хотелось бы сделать даже в этом году, но мы для этого будем искать спонсоров, потому что это точно будет не из городского бюджета", – добавила Онищенко.
Коротко про Доминиканский собор во Львове
- Доминиканский собор построили в ХVIII веке.
- Известный голландский архитектор Ян Де Витте построил его в стиле барокко.
- Он похож на ансамбль Собора святого Юра, который построили в то же время в середине XVIII века.
- Реставрацию Доминиканского собора начали в 2018 году.
- В феврале 2020 года здесь завершили восстановление крыши.
- Летом в соборе начали реставрацию скульптур.
- В апреле 2020 года фасад Доминиканского собора подсветили.
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