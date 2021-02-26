Во Львове женщина отсудила в НУ "Львовская политехника" почти 73 тысячи гривен. На машину львовянки упало аварийное дерево, которое росло в Студенческом парке.

Инцидент произошел еще в 2019 году. Ремонт автомобиля стоит около 65,6 тысячи гривен.

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Как на авто львовянки упало дерево

14 августа 2019 года водитель Mitsubishi Lancer увидела, что на ее машину упало дерево.

Женщина припарковала авто во дворе дома, а дерево, которое на него упало, росло рядом в Студенческом парке.

По заключению экспертов, стоимость ремонта автомобиля составляла 65,6 тысячи гривен, поэтому львовянка обратилась в суд, чтобы компенсировать свои убытки.

С 2009 года Студенческий парк находится на балансе НУ "Львовская политехника". Поэтому именно университет должен следить за состоянием деревьев.

Как происходил суд

В суде представители "Львовской политехники" объяснили, что дерево упало из-за непогоды, а они не могут нести за это ответственности. Однако ряд судебных экспертиз доказали, что 14 августа 2019 года во Львове было ясно – ни дождя, ни ветра не было. По словам экспертов, дерево упало из-за того, что оно было мертво и сильно поражено гнилью и личинками насекомых.

Судья Франковского районного суда Юрий Вановский 16 февраля удовлетворил иск львовянки. "Львовскую политехнику" обязали выплатить женщине 65,6 тысячи гривен материального ущерба, 7 тысяч гривен морального вреда и заплатить почти 20 тысяч гривен судебных расходов. Однако в течение 30 дней со дня принятия решения суда университет еще может подать апелляцию.