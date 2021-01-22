Во Львове наркозависимая женщина продавала метадон, который получала в больнице: фото
В Львове 21 января задержали 28-летнюю женщину, которая продавала метадон, который ей выдавали в больнице как наркозависимой. Правоохранители уже сообщили злоумышленнице о подозрении. Львовянке грозит тюрьма.
Правоохранители задержали львовянку на одной из автостанций Львова. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как женщина продавала наркотики
- Правоохранители на одной из автостанций Львова заметили 28-летнюю львовянку, которая продавала наркотики.
- Полицейские установили, что женщина продавала наркосодержащие лекарственные средства (метадон), которые получала бесплатно как участница программы по реабилитации наркозависимых.
- Правоохранители задержали злоумышленницу.
- Наркотики и деньги изъяли и направили на экспертизу.
Женщина продавала метадон, который получала в больнице / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнице
Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления.
Злоумышленнице грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины
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