В Львове 21 января задержали 28-летнюю женщину, которая продавала метадон, который ей выдавали в больнице как наркозависимой. Правоохранители уже сообщили злоумышленнице о подозрении. Львовянке грозит тюрьма.

Правоохранители задержали львовянку на одной из автостанций Львова. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как женщина продавала наркотики

Правоохранители на одной из автостанций Львова заметили 28-летнюю львовянку, которая продавала наркотики.

Полицейские установили, что женщина продавала наркосодержащие лекарственные средства (метадон), которые получала бесплатно как участница программы по реабилитации наркозависимых.

Правоохранители задержали злоумышленницу.

Наркотики и деньги изъяли и направили на экспертизу.



Женщина продавала метадон, который получала в больнице / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнице

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления.



Злоумышленнице грозит до 8 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины