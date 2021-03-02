Во Львове 26 февраля правоохранители сообщили 27-летней женщине о подозрении в распространении порнографии. Львовянка продавала доступ к телеграм-каналу, где размещала свои интимные фото и видео.

Женщину разоблачили сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям совместно со следователями Львовского райуправления полиции во время мониторинга сети интернет. За распространение своих интимных фото львовянке грозит тюремное заключение.

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Как задержали львовянку

Правоохранители установили, что с марта 2020 года по февраль 2021 года 27-летняя львовянка создавала и выкладывала на одном из телеграмм-каналов порнографические фото и видео.

Она предлагала интернет-пользователям получить доступ к их просмотру за деньги.

Во время обысков в доме женщины правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались в компьютере, являются "продукцией порнографического характера".



Женщина выкладывала свои интимные фото в телеграм / Фото полиции Львовщины

Что грозит женщине

Следователи 26 февраля сообщили львовянке о подозрении в "изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов". Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой, – до 7 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Следователи сообщили львовянке о подозрении / Фото полиции Львовщины



Женщине грозит до 7 лет в тюрьме / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины