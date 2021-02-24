Во Львове на улице Лесной 23 февраля на 34-летнюю женщину с крыши дома упала глыба снега. Пострадавшая попала в больницу с переломом и ушибами. Дом находится на балансе ОСМД, поэтому именно оно должно было обеспечить надлежащее состояние крыши.

Балансодержатель дома должен возмещать убытки за травматизм или повреждение имущества вследствие падения снега или сосулек с крыши. В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что по информации Лычаковской райадминистрации, снег упал с дома №7, который принадлежит ОСМД.

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Как на женщину упала глыба снега

По информации департамента по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА, на львовянку упала снежная глыба на улице Лесной. Она получила травмы, поэтому медики ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

"Около 13:15 во Львове на улице Лесной, 7а в результате падения снежной глыбы с крыши была травмирована жительница Львова 1986 года рождения, которую с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ушибом мягких тканей правого бедра и ушибом правого голеностопного сустава в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи", – отметили в сообщении.

Женщина находится в состоянии средней тяжести

В городской больнице скорой помощи рассказали, что пострадавшая получила перелом ключицы и ушиб мягких тканей бедра. Она находится в состоянии средней тяжести и в сознании. Львовянка в течение некоторого времени должна быть в больнице.

Дом №7 на улице Лесной, с крыши которого на женщину упала глыба снега, является 5-этажным. Свидетели происшествия рассказали, что пострадавшая – жительница соседнего дома №7а. Они добавили, что участок, на котором случился инцидент, был огорожен лентой. Однако в день, когда травмировалась женщина, лента уже была частично повреждена.