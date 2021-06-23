В рамках проекта "Пидзамче. Наконец-то!" дизайнерские группы несколько месяцев работали над разработкой брендирования района. На прошлой неделе два готовых предложения опубликовали.

К теме Во Львове жителей Пидзамча приглашают проголосовать за варианты брендинга района

Где проголосовать за вариант брендинга Пидзамче

При поддержке Украинского культурного фонда для жителей Пидзамча организовали ряд встреч. Во время них все присутствующие могли увидеть и послушать презентации, обсудить их с авторами и проголосовать за вариант, который понравился больше всего. Чтобы учесть большее количество мыслей, для всех желающих установили 4 ящика для голосования, с помощью которых можно выбрать лучшую концепцию.

Адреса ящиков для голосования:

Дворец Гната Хоткевича (улица Кушевича, 1);

Первая Львовская Библиотека (улица Мулярская, 2а)

Шевченковская районная администрация (улица Липинского, 11);

Библиохаб под Высоким Замком (улица Богдана Хмельницкого, 175).

Как проголосовать за вариант, который больше всего понравился:

подойти к ящику с плакатом по одному из адресов (ящики расположены внутри зданий недалеко от входа, можно спросить о них у охраны или администрации)

ознакомиться с концепциями брендирования (это можно сделать заранее по этой ссылке или просканировать смартфоном QR-код на плакате, который висит над ящиком)

выбрать среди 3 видов бюллетеней один – с логотипом первого варианта, с логотипом второго варианта (в зависимости, какой из вариантов понравился больше) или пустой (если не понравился ни один);

бросить бюллетень в урну. Перед этим по желанию его можно подписать или отметить свои впечатления или пожелания к вариантам.

Дополнительную инструкцию можно прочитать на плакате, над ящиком. График голосования такой же как и рабочий график заведения, голосование продлится до 30 июня.



Адреса ящиков для голосования / Фото "Пидзамче. Наконец-то!"