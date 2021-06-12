В рамках проекта "Пидзамче. Наконец-то! " дизайнерские группы несколько месяцев работали над разработкой брендирования района Пидзамче и вскоре представят предложения жителям. Каждое событие будет начинаться в 18:00.

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Жителей Пидзамча приглашают на встречу

На встречах можно будет увидеть и послушать презентации концепций брендинга Пидзамча, обсудить их с авторами и проголосовать за вариант, который понравился больше всего. Жители Пидзамча смогут выбрать удобные даты и места:

14 июня – площадка на пересечении улиц Жовкивской и Остряницы;

16 июня - станция "Пидзамче" (улица Огуречная)

18 июня - перекресток улиц Подмурная и Сянской;

19 июня - перекресток улиц Встречной и Бобинского.

Вход на мероприятия свободный, регистрироваться не нужно. Чтобы следить за обновлениями, организаторы приглашают отметиться в фейсбук-событии по этой ссылке.

За деталями можно обращаться на фейсбук-страницу "Пидзамче. Наконец-то!" или на электронную почту lviv.cultural.centre@gmail.com.

Смотрите фото презентации брендинга Пидзамча / Фото "Пидзамче. Наконец-то!"