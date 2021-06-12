Во Львове жителей Пидзамча приглашают проголосовать за варианты брендинга района

С 14 по 19 июня инициатива "Пидзамче. Наконец-то!" организует для жителей Пидзамча публичные презентации концепций брендинга района. На встречах все желающие смогут увидеть и послушать презентации, обсудить их с авторами и проголосовать за лучший вариант.
В рамках проекта "Пидзамче. Наконец-то! " дизайнерские группы несколько месяцев работали над разработкой брендирования района Пидзамче и вскоре представят предложения жителям. Каждое событие будет начинаться в 18:00.
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Жителей Пидзамча приглашают на встречу
На встречах можно будет увидеть и послушать презентации концепций брендинга Пидзамча, обсудить их с авторами и проголосовать за вариант, который понравился больше всего. Жители Пидзамча смогут выбрать удобные даты и места:
- 14 июня – площадка на пересечении улиц Жовкивской и Остряницы;
- 16 июня - станция "Пидзамче" (улица Огуречная)
- 18 июня - перекресток улиц Подмурная и Сянской;
- 19 июня - перекресток улиц Встречной и Бобинского.
Вход на мероприятия свободный, регистрироваться не нужно. Чтобы следить за обновлениями, организаторы приглашают отметиться в фейсбук-событии по этой ссылке.
За деталями можно обращаться на фейсбук-страницу "Пидзамче. Наконец-то!" или на электронную почту lviv.cultural.centre@gmail.com.Обратите внимание! "Пидзамче. Наконец-то!" – это инициатива, которая объединяет вокруг себя активных деятелей и жителей микрорайона Подзамче во Львове. Над инициативой работает общественная организация Львовский культурный центр в партнерстве с Центром социальных инноваций, Дворцом Хоткевича и офисом "Львов – город литературы ЮНЕСКО". Проект существует при поддержке Украинского культурного фонда.
Смотрите фото презентации брендинга Пидзамча / Фото "Пидзамче. Наконец-то!"