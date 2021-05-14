Журналисты львовского антикоррупционного сайта "Наши Деньги. Львов" неоднократно обращались в ЛОР с просьбой сфотографировать кабинет ее руководительницы. В конце концов им отказали, ссылаясь на карантин.
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Журналисты хотели определить стоимость ремонта
В кабинете руководительницы ЛОР Ирины Гримак недавно сделали ремонт. Управляющий делами облсовета Руслан Кандибор рассказал, что на работы не тратили бюджетных средств. По его словам, там сделали только побелку, а мебель перенесли из других кабинетов.
Журналисты "Наши деньги. Львов" обратились в облсовет с просьбой сделать несколько фото кабинета. Они надеялись с помощью фотографий определить ориентировочную стоимость работ. Редактор ресурса Александра Губицкая рассказала, что она несколько раз пыталась получить информацию о ремонте кабинета Гримак.
Мы направили 2 запроса и не получили информации по сути, поэтому решили сфотографировать обновление кабинета и оценить стоимость работ и новой мебели. Сначала неделю пресс-служба ЛОР не отвечала на нашу просьбу о фотографировании и в конце концов нам сказали, что Ирина Гримак не согласилась,
– отметила Губицкий.
Затем редактор направила официальный запрос в ЛОР с просьбой разрешить сделать несколько фото кабинета Гримак. Ответ на запрос предоставил Кандибор. Чиновник написал, что фотографировать кабинет руководительницы ЛОР нельзя из-за карантинных ограничений.
Журналистам запретили сфотографировать кабинет председателя ЛОР / Фото ZAXID.NET
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Журналисты считают отказ препятствием их работе
Журналисты "Наших Денег" считают такой отказ препятствием их работе. По словам Губицкого, коронавирус не может быть причиной недопуска в кабинет одного журналиста.
"Тем более, что журналистка вакцинирована и была бы в маске", – подытожила редактор.