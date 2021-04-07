С начала 2021 года на львовских кладбищах существенно увеличилось количество захоронений. В частности, в городе значительно возросло количество умерших из-за пневмонии, сравнивая с аналогичным периодом прошлого года.

В 2020 году в период с января по март во Львове похоронили 15 человек, которые умерли от пневмонии. В 2021 году было 70 таких захоронений.

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Количество захоронений растет из-за COVID-19

С начала 2021 года на львовских кладбищах похоронили 166 человек, которые умерли от коронавируса. По словам заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, количество захоронений во Львове возросло из-за увеличения количества умерших от COVID-19.

Мы имеем на сегодня цифры, которые поражают в негативном смысле, потому что количество захоронений у нас значительно увеличилось и от пневмонии, и от COVID-19, и общее количество захоронений намного больше,

– отметила чиновница.

Маруняк добавила, что во Львове в 2020 году ежедневно хоронили 18–22 людей. В 2021 году эта цифра выросла до 30–35 человек.

"Но надо также учесть, что, я думаю, количество свидетельств о захоронении больше, потому что людей хоронят и в селах, которые есть возле города Львова. Поэтому это только статистика захоронений, которая есть в городе. Но даже она является неутешительной", – рассказала чиновница.

В 2021 году похоронили больше людей, чем в 2020

Маруняк отметила, что если сравнивать первый квартал 2020 и 2021 годов, то количество захоронений во Львове выросло на 266 человек.

"То есть мы похоронили больше людей, чем в 2020 году. Захоронение умерших от пневмонии, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 55 человек: было 15 человек в первом квартале 2020 года, в 2021 году – 70", – рассказала заместитель мэра.

Маруняк заявила, что в 2021 году похоронили 166 человек, которые были больны коронавирусом. Зато в первом квартале 2020 года не хоронили ни одного человека, который умер от COVID-19.



Во Львове в 2021 году возросло количество захоронений / Фото ЛГС