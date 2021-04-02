"Львовгаз" оштрафовали более чем на 75 миллионов гривен за злоупотребление монополией
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Львовгаз" на 75,6 миллиона гривен. Такое решение приняли из-за злоупотребления компании монопольным положением на рынке распределения газа.
Источник:ZAXID.NET
АО "Львовгаз" входит в группу компаний украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. АМКУ уже оштрафовал 18 облгазов, которые также входят в эту группу.
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АМКУ оштрафовал "Львовгаз" на 75,6 миллиона гривен
Согласно решению АМКУ, которое приняли на заседании 1 апреля, "Львовгаз" оштрафовали на 75,6 миллионов гривен за нарушение статьи "О защите экономической конкуренции". В частности, компания злоупотребляла монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.
В решении не сообщают деталей дела. Однако известно, что в декабре 2020 года АМКУ оштрафовал 18 облгазов, которые также входят в группу "Региональная газовая компания", за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа. Общая сумма штрафов составила более 380 миллионов гривен. В том деле также фигурировал "Львовгаз". Однако АМКУ решил вынести в отношении него отдельное решение.
Кратко про АО "Львовгаз"
- АО "Львовгаз" – это крупнейший газораспределительным оператор Львовщины.
- Он входит в группу "Региональная газовая компания" украинского миллиардера Дмитрия Фирташа.
- "Львовгаз" является монополистом в области и изменить его нельзя.
- Однако сотни других поставщиков используют его сети для поставок газа населению.
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