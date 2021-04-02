Антимонопольный комитет Украины оштрафовал АО "Львовгаз" на 75,6 миллиона гривен. Такое решение приняли из-за злоупотребления компании монопольным положением на рынке распределения газа.

АО "Львовгаз" входит в группу компаний украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. АМКУ уже оштрафовал 18 облгазов, которые также входят в эту группу.

Интересно АМКУ оштрафовал сети АЗС Коломойского на 4,7 миллиарда гривен

АМКУ оштрафовал "Львовгаз" на 75,6 миллиона гривен

Согласно решению АМКУ, которое приняли на заседании 1 апреля, "Львовгаз" оштрафовали на 75,6 миллионов гривен за нарушение статьи "О защите экономической конкуренции". В частности, компания злоупотребляла монопольным положением на рынке услуг по распределению природного газа.

В решении не сообщают деталей дела. Однако известно, что в декабре 2020 года АМКУ оштрафовал 18 облгазов, которые также входят в группу "Региональная газовая компания", за нарушение закона об экономической конкуренции при закупке бытовых счетчиков газа. Общая сумма штрафов составила более 380 миллионов гривен. В том деле также фигурировал "Львовгаз". Однако АМКУ решил вынести в отношении него отдельное решение.

Интересно! СБУ расследует дело, которое касается коррупционных злоупотреблений должностными лицами "Львовгаза". По предварительной версии следствия, работники компании получали взятки, а затем тратили их на финансирование политических партий, в частности "ОПЗЖ".

Кратко про АО "Львовгаз"