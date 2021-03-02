В "Львовгаз сбыте" рассказали, что более 30 тысяч должников уже получили досудебные предупреждения, а в судах рассматривают более тысячи дел. В компании призывают людей оплачивать счета за газ, ведь после суда им придется оплатить не только долг, но и пеню и судебный сбор.

С начала отопительного сезона долг жителей Львовской области за газ продолжает стремительно расти. Он составляет уже 2,56 миллиарда гривен.

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Почему нужно вовремя платить за газ

Больше всего долгов за газ накопили львовяне и жители Пустомытовского и Стрыйского районов. По словам директора ООО "Львовгаз сбыт" Павла Майка, 44% клиентов компании имеют долг за газ более чем на 500 гривен, а 28 тысяч семей не оплачивают счета более 3 месяцев.

Задержки с оплатой влияют на налаженный процесс поставки газа. Ведь согласно контрактам наша компания обязана вовремя рассчитываться за ресурс, который потребляют бытовые клиенты. В зимние месяцы для нужд населения мы закупаем в среднем 90 – 100 миллионов кубометров газа,

– рассказал Майк.

С конца марта 2020 года компания не начисляла пеню должникам. "Львовгаз сбыт" будет продолжать это делать до окончания карантина. Однако в компании отмечают, что "это не значит, что за услугу можно не платить вообще".

"Львовгаз сбыт" направляет должникам досудебные уведомления

В 2020 году "Львовгаз сбыт" направил должникам 21 тысячу досудебных сообщений. С начала 2021 года компания прислала еще 10 тысяч таких предупреждений. Сейчас в судах рассматривают более 1000 дел должников за газ.

"Львовгаз сбыт" советует оперативно реагировать на досудебное сообщение и платить долг. Ведь, если состоится рассмотрение дела в суде, должника будут ждать дополнительные расходы – пеня, судебные расходы (от 210 до 2102 гривен), инфляционные расходы, 3% годовых.

Если клиент компании не выполнит решение суда, его дело направят в исполнительную службу. Тогда должнику придется уплатить 10% исполнительного сбора и расходы исполнительного производства.

"В компании с пониманием относятся к ухудшению финансовой ситуации некоторых клиентов в период карантина. Специалисты ООО "Львовгаз сбыт" готовы консультировать должников и рассматривать варианты реструктуризации долга", – добавил Майк.

Обратите внимание! Счета за газ нужно оплачивать до 25 числа. В период пандемии это весьма удобно сделать при помощи онлайн-сервисов на сайте 104.ua с помощью вайбер-бота 7104ua, телеграмм-бота 7104ua или мобильных приложений 104Mobile и 104Mobile Light.