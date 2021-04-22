С 1 мая кроме обязательного годового тарифа "Львовгазсбыт" введет для своих клиентов еще 2 тарифа – "Твой газ – равномерный платеж" и "Твой газ месячный". Бытовые потребители могут сравнить все тарифные планы компании и выбрать для себя самый выгодный.

Цены на газ в пределах всех 3 тарифов объявят 25 апреля. Также "Львовгазсбыт" анонсировал тарифный план "Твой газ на зиму".

Интересно С мая будет действовать годовой тариф на газ: регулятор утвердил условия

Тариф "Твой газ годовой"

Всех бытовых потребителей 1 мая автоматически переведут на тариф "Твой газ годовой". Он будет действовать в течение года – до 30 апреля 2022 года.

Преимущества тарифа:

В течение года цена на газ может измениться только в сторону уменьшения.

Клиентам не нужно собирать документы и подписывать новый договор.

Процедура передачи показателей счетчика и оплаты за газ не меняется.

В "Львовгазсбыте" отметили, что основное преимущество этого тарифа заключается в страховании от роста цены.

Тариф "Твой газ – равномерный платеж"

Тарифный план "Твой газ – равномерный платеж" начнет действовать с 1 мая. Он позволяет равномерно распределить финансовую нагрузку на семейный бюджет в течение года. Годовой объем газа, который потребляет клиент, умножают на зафиксированную на год цену и делят на количество месяцев, которые остались до 30 апреля 2022 года. Поэтому ежемесячно человек будет получать одинаковые счета.

Преимущества тарифа:

Цена выгоднее, чем в тарифе "Твой газ годовой", и она не меняется в течение года.

Клиент оплачивает одинаковый ежемесячный платеж.

В отопительный сезон не будет чрезмерной нагрузки на кошелек.

Чтобы перейти на тариф "Твой газ – равномерный платеж" нужно подать новое заявление-присоединение. Это можно сделать с 1 мая по 31 августа. Однако лучше переходить на этот тариф раньше, ведь тогда будет меньший ежемесячный платеж.

Актуально Украинцы смогут платить за газ фиксированную цену: преимущества и нюансы годового тарифа

Тариф "Твой газ месячный"

Цена газа в пределах тарифа "Твой газ" будет рыночной. Ее можно будет узнать на сайте "Львовгазсбыта". Цену будут публиковать за 5 дней до начала периода поставки.

Особенности тарифа:

Цена на газ является рыночной и устанавливается ежемесячно.

У клиентов есть возможность сэкономить, если газ подешевеет.

Процедура передачи показателей счетчика и оплаты за газ не меняется.

В "Львовгазсбыте" анонсировали тариф "Твой газ на зиму"

"Львовгазсбыт" также планирует вскоре ввести тарифный план "Твой газ на зиму". Он является продолжением традиционной акции "Твоя энергонезависимость", которая позволяет клиентам создать собственный газовый запас на отопительный сезон. Потребители, которые перейдут на этот тариф, будут иметь возможность приобрести газ заранее по летним ценам, а потреблять его в течение отопительного сезона.

Преимущества тарифа:

Нужный объем газа на отопительный сезон клиент определяет самостоятельно.

Потребитель покупает газ по низкой летней цене.

Возможна оплата газа в рассрочку.

О введении тарифа "Твой газ на зиму" в компании сообщат позже.

Читайте также В Украине завершается отопительный сезон: когда и где отключат тепло

Интересно! В ООО "Львовгазсбыт" рассказали, что во время отопительного сезона 2020 – 2021 годов акция "Твоя энергонезависимость" позволило клиентам сэкономить почти 10,5 миллиона гривен.