У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 21 квітня будинки на низці вулиць міста тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Рубчака, Сихівській, Рудницького та Дубовій. Водопостачання планують відновити до 19:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 19:00

вулиця Кульпарківська – будинки № 200 – 230а;

вулиця Володимира Великого – всі будинки;

вулиця Наукова – всі будинки;

вулиця Тролейбусна – всі будинки;

вулиця Трускавецька – всі будинки;

вулиця Симоненка – всі будинки;

вулиця Рубчака – всі будинки;

вулиця Пулюя – всі будинки;

вулиця Підстригача – всі будинки;

вулиця Львівська бічна – всі будинки;

вулиця Смотрицького – всі будинки;

вулиця Стрийська – будинки № 104 – 148а;

вулиця Княгині Ольги – будинки № 106 – 122а, 63 – 105.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00

вулиця Антоненка-Давидовича – всі будинки;

вулиця Довженка – всі будинки;

вулиця Зубрівська – всі будинки;

вулиця Кавалерідзе – всі будинки;

вулиця Манастирського – всі будинки;

вулиця Морозна – всі будинки;

вулиця Освицька – всі будинки;

вулиця Сихівська – всі будинки;

вулиця Скрипника – всі будинки;

вулиця Драгана – будинки № 12, 14, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;

вулиця Коломийська – будинки № 1, 3, 3/1, 5, 7;

вулиця Кос-Анатольського – будинки № 4, 4, 8;

проспект Червоної Калини – будинки № 61, 63, 63а, 65, 65/2, 67, 69, 73, 77/3, 79, 85а, 85, 93, 95.

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Де у Львові не буде води з 9:45 до 15:00

вулиця Гайворонського – всі будинки;

вулиця Труша – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 13:00

вулиця Кравса – всі будинки;

вулиця Глинянський Тракт – всі будинки;

вулиця Дубова – всі будинки;

вулиця Курінна – всі будинки;

вулиця Лебедина – всі будинки;

вулиця Лодія – всі будинки;

вулиця Навколишня – всі будинки;

вулиця Над'ярна – всі будинки.

На яких вулицях працюватимуть водовози

На час відключення води працюватимуть водовози на вулицях:

Рубчака – Тролейбусна;

Пулюя, 27.

Дислокація водовозів може змінитися, відповідно до звернень, які надходитимуть на гарячу лінію "Львівводоканалу".

Після завершення ремонтних робіт проводитимуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".